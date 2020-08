La grotte d’Areni-1 dans la région de Vayots Dzor est l’un des sites touristiques les plus fréquentés d’Arménie

Le gouvernement arménien a indiqué que la grotte d’Areni-1 dans la région de Vayots Dzor est l’un des sites touristiques les plus fréquentés en Arménie. « Elle est l’une des destinations phares des touristes en Arménie. Cette grotte qui s’appelle également par le nom de la Grotte des oiseaux » indique le site du gouvernement arménien en diffusant de nombreuses photos d’Areni-1.

En 2020 les archéologues y ont découvert une chaussure datant de 5500 ans ce qui fait la plus ancienne chaussure -un mocassin en cuir- découverte à ce jour dans le monde. Le site des grottes d’Areni ont ensuite livré d’autres secrets comme la plus ancienne fabrique de vin au monde datant de plus de 6100 ans.

Krikor Amirzayan