Le lien permettant de suivre l’historien israélien Stefan Ihrig qui s’exprimera sur « le génocide arménien et le XXe siècle »

Le Dr Stefan Ihrig donnera une conférence en ligne intitulée « Le génocide arménien et le 20e siècle » le dimanche 30 août 2020 à 17h00 (heure de l’Est des États-Unis). La conférence est coparrainée par le musée Ararat-Eskijian, l’Association nationale pour les études et recherches arméniennes (NAASR) et la Society for Armenian Studies (SAS).

Pour s’inscrire

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XKLInqLGTDC8MSZFzHr2Ow