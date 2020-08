Revue de la presse arménienne du 8 au 10 août 2020

40433 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 40433 cas de coronavirus dans le pays dont 32616 ont été guéris et 796 patients sont décédés. La presse indique également que les scientifiques de l’Université médicale d’État d’Erevan ont commencé des études sur les anticorps du coronavirus dans le cadre du projet « COVID Antibody ».

L’Arménie effectuera 3 vols d’aide humanitaire au Liban/ L’Arménie a envoyé deux avions d’aide humanitaire au Liban à la suite de l’explosion dévastatrice à Beyrouth. Un troisième avion sera envoyé le 11 août. Selon l’information officielle, 13 Arméniens ont été parmi les victimes de l’explosion et plus de 300 ont été blessés. L’onde de choc dévastatrice a également détruit ou gravement endommagé les quartiers arméniens. Le Haut-commissaire aux affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan, et d’autres responsables gouvernementaux et députés arméniens se sont rendu à Beyrouth le 8 août. Selon Sinanyan, les deuxième et troisième avions d’aide comprendront également des articles destinés spécifiquement à la communauté arménienne de Beyrouth. Sinanyan a déclaré qu’il avait prévu une série de réunions avec les dirigeants de la communauté arménienne afin d’évaluer leur besoins, ainsi que les possibilités de rapatriement. Selon lui, une quarantaine de personnes ont exprimé leur désir immédiat de s’installer en Arménie de façon permanente et il y a aussi des personnes qui veulent se rapatrier à moyen ou long terme. La presse indique qu’après l’explosion, certains hommes politiques et personnalités de l’opposition, ainsi que des citoyens d’origine libanaise, ont demandé au gouvernement arménien de lancer des vols spéciaux pour rapatrier les arméniens désireux de se réinstaller en Arménie. Rappelons qu’au Liban il y a une communauté arménienne de plus de 150 000 personnes, dont beaucoup vivent à Beyrouth.

Levon Sargsyan extradé de Russie/ La Russie a extradé vers l’Arménie Levon Sargsyan, un homme d’affaires arménien et ancien député républicain recherché par les forces de l’ordre à Erevan. Arrêté en Russie en novembre dernier, Sargsyan était en fuite depuis octobre 2018 quand le Service de sécurité nationale (SSN) l’a accusé d’avoir organisé un vol en 2008 dans la maison de l’ancien chef du service des douanes arménien (cf. revue du 23 au 25 novembre 2019).

Serge Sarkissian lance une série de vidéos pour répondre aux questions qui préoccupent le public/ L’ancien Président, Serge Sarkissian, qui avait promis en avril dernier de tenir une vaste conférence de presse après l’état d’urgence, a publié sur Facebook une série de courts messages vidéo et a blâmé le gouvernement actuel pour l’échec de la lutte contre la pandémie. Selon lui, c’est le maintien de l’état d’urgence qui l’empêche à rencontrer la presse comme promis. Il a donc décidé d’enregistrer plutôt des réponses vidéo aux questions qui préoccupent le public. Selon lui, il a rarement fait de déclarations publiques jusqu’à présent afin d’éviter d’ajouter aux tensions politiques et à la « polarisation » dans le pays. D’après Sarkissian, dans « l’environnement émotionnel » postrévolutionnaire, une partie importante de la société n’était pas prête à entendre « les simples vérités ». Sarkissian a déclaré qu’il était clair qu’il ne pouvait y avoir de retour au passé, mais qu’il était tout aussi clair qu’il était impossible d’atteindre un avenir brillant « sans évaluer correctement le passé ». « L’histoire de la nouvelle République indépendante d’Arménie ne peut pas commencer à partir d’avril 2018 » a déclaré Sarkissian. Selon lui, sans perdre espoir, le pays doit consolider toutes les ressources de l’État, toutes les forces et individus capables et aller de l’avant.

Le groupe de travail du Parlement reprend le débat public sur le code électoral/ Le groupe de travail du Parlement sur la réforme du système électoral reprend le débat public sur le code électoral qui avait été interrompu par la pandémie de COVID-19. Le débat se tiendra en ligne.

« Armenia Airways » reprendra ses vols Erevan - Téhéran - Erevan à partir du 25 août/ Selon la compagnie aérienne, le transport des passagers sera effectué dans le plein respect des règles fixées par le Bureau du Commandant. Les billets seront en vente à partir du 11 août. Les vols entre l’Arménie et l’Iran avaient été interrompus en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

