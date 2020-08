Le député Julian Leeser appelle à la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec

Le président des commissions permanentes de la Chambre des représentants du Parlement australien sur la migration et les affaires autochtones, le député Julian Leeser, , a signé une affirmation de soutien en appui de l’Initiative conjointe de justice pour la reconnaissance nationale des génocides arménien, assyrien et grec.

Le lancement en février 2020 de l’Initiative conjointe pour la justice au Parlement australien a marqué la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Alliance universelle assyrienne (AUA) et le Conseil hellénique australien (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Julian Leeser est le député fédéral de Berowra, qui couvre les banlieues de la Haute-Côte-Nord de Sydney, et soutient la reconnaissance du génocide et la justice depuis son entrée au Parlement en 2016 après le départ à la retraite de l’ancien procureur général vétéran, l’honorable Phillip Ruddock.

Eminent politicien juif-australien, Julian Leeser a parlé pour la reconnaissance du génocide arménien dans des discours à l’intérieur et à l’extérieur du parlement, ainsi que dans un débat parlementaire où il a catégoriquement qualifié le négationnisme de la Turquie.

« Je pense que le monde a été trop lent à reconnaître et à appeler le génocide arménien il y a un siècle pour ce qu’il était », a déclaré Julian Leeser lors du débat de décembre 2018. « Il est temps que chaque nation du monde, y compris la nôtre, reconnaisse le génocide arménien pour ce qu’il était. Il est temps que le régime Erdogan en Turquie s’approprie également sa propre histoire.

Le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian, a salué l’ajout de Julian Leeser à l’initiative croissante de justice conjointe.

"Monsieur Leeser a toujours fait preuve d’une grande empathie pour les questions de justice génocidaire, et est un ami et un défenseur de la vérité au Parlement australien », a déclaré Haig Kayserian.

« Nous, dans les communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, sommes honorés d’avoir un allié aussi puissant dans notre cause pour la reconnaissance et la justice des génocides auxquels nos ancêtres ont été confrontés en 1915. »