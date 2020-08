Un rapport du Médiateur met en lumière la violation des droits des officiers arméniens en Azerbaïdjan

Le défenseur arménien des droits humains Arman Tatoyan a publié un rapport public sur les violations des droits de l’officier arménien M. Gurgen Alaverdyan après sa comparution sur le territoire azerbaïdjanais.

« Immédiatement après la comparution de M. Gurgen Alaverdyan en Azerbaïdjan, plusieurs vidéos montrant des soldats azerbaïdjanais ont été publiées sur YouTube, puis largement diffusées sur les réseaux sociaux le 23 août. Ces vidéos montrent M. Gurgen Alaverdyan entouré de membres de l’armée azerbaïdjanaise, menotté et ayant les yeux bandés avec un chapeau d’hiver. En outre, les vidéos montrent clairement des militaires azerbaïdjanais faisant des déclarations insultantes et humiliantes, prononçant des insultes ethniques et portant atteinte à l’appartenance ethnique et à l’honneur de M. Alaverdyan. Une autre vidéo a été publiée accompagnée d’une chanson portant atteinte à la dignité de l’officier. Toutes les vidéos sont pleines de discours de haine avec un reflet clair de l’arménophobie », lit-on dans le rapport.

Le 26 août, les autorités azerbaïdjanaises ont diffusé une autre vidéo montrant M. Alaverdyan, assis devant le drapeau azerbaïdjanais, et lisant une déclaration sur son service dans les forces armées arméniennes, sur son apparition en Azerbaïdjan et ses projets ultérieurs.

En particulier, M. Gurgen Alaverdyan « avoue » en détail comment « comment il est apparu en Azerbaïdjan le 23 août. L’officier« avoue »également qu’il ne veut plus continuer son service militaire en Arménie et regrette profondément ses actions. , il veut rester en Azerbaïdjan et apporter sa contribution à l’Etat azerbaïdjanais. À la fin du texte, il annonce que « les Arméniens n’ont aucune chance de gagner contre l’armée azerbaïdjanaise ».

Le Défenseur des droits de l’homme note que « selon l’article 14 de la IIIe Convention de Genève,« les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur ».

« Le tournage et la publication des vidéos du 23 août 2020 viole le droit de M. Gurgen Alaverdyan au respect de sa dignité et de son honneur protégé par l’article 14 de la même Convention. Cette obligation internationale interdit toute agression verbale et exclut tout traitement pendant la détention qui humilie les prisonniers, par exemple un langage méprisant ou autre harcèlement », indique le rapport.

Pour le rapport complet, cliquez ici .

https://www.ombuds.am/images/files/345daebd7957187c97f2a8bc6647621c.pdf?fbclid=IwAR2sjgqgCEogoi472UgN-xiih-QS7xShwxdqEaD1r6CYMZmc3lyrh53M1ZQ