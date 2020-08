L’Arménie stimule le développement de l’astrotourisme dans la région

En tant que pionnier du tourisme scientifique (et astronomique), l’Observatoire astrophysique Victor Ambartsumian à Byurakan (BAO) de l’Académie nationale arménienne des sciences a lancé la création d’une page Web sur le tourisme astronomique pour la région.

Continuant d’accueillir le Bureau régional d’astronomie pour le développement de l’AIU du Sud-Ouest et de l’Asie centrale, BAO met en œuvre un projet astronomique international axé sur la région.

Dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, la page Web Astro Tourism a été créée pour présenter des lieux d’une certaine valeur astronomique présentant un intérêt pour le tourisme astronomique.

Ici, on peut en apprendre davantage sur l’histoire de l’astronomie et son développement non seulement en Arménie mais aussi dans d’autres pays de la région. La page Web fournit également des informations sur les observatoires modernes et anciens, les cadrans solaires, les planétariums et les musées liés à l’espace.