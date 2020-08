800 Arméniens du Liban ont trouvé refuge en Arménie et en Arstakh depuis et peu avant l’explosion de Beyrouth

Jusqu’à maintenant depuis l’explosion de Beyrouth et avant même l’explosion, alors que la situation économique devenait chaque jour plus difficile, près de 800 Arméniens du Liban ont trouvé refuge en Arménie et en Artsakh a indiqué hier à Erévan, Zareh Sinanyan, le Haut-commissaire arménien chargé de la Diaspora.

« Une partie de ces Arméniens ont trouvé refuge en Arménie avant l’explosion lorsque le premier avion du Liban s’est posé à Erévan. Actuellement nous avons deux vols de Beyrouth vers l’Arménie. Tous les vols qui arrivent ici sont complets. Les arrivants ont des problèmes différents et nous sommes en lien permanent avec eux, nous les aidons (…) mais une partie de ces arrivants n’ont pas réellement besoin des aides du gouvernement » dit Zareh Sinanyan.

A noter plusieurs de ces familles arméniennes du Liban se sont installées en Artsakh où le gouvernement propose des facilités d’installation sur le territoire.

Krikor Amirzayan