Les héros des batailles victorieuses du Tavush récompensés par des prix et des titres d’État

Une cérémonie de remise des prix des héros des batailles victorieuses de Tavush a eu lieu vendredi 28 août au mémorial de Sardarapat, présidé par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

L’événement a été suivi par le président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan, des membres du Conseil de sécurité, des membres du gouvernement, des hommes d’État, des généraux de l’armée, des officiers et des soldats.

Avant de remettre les hautes distinctions d’État aux militaires des forces armées arméniennes, le Premier ministre Nikol Pashinyan a prononcé un discours dans lequel il a déclaré :

« Honorable Président de la République d’Artsakh,

Votre Sainteté,

Honorable Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie,

Chers membres du Conseil de sécurité,

Chers membres du gouvernement, hommes d’État,

Chers généraux, officiers, sous-officiers, sergents, soldats :

Chers compatriotes,

Nous nous sommes rassemblés pour marquer l’occasion exceptionnelle d’aujourd’hui au mémorial de Sardarapat, symbole de la glorieuse victoire de notre peuple sur l’armée ottomane.

Pour la première fois dans l’histoire de la République d’Arménie, 55 militaires arméniens ont reçu l’Ordre de la Croix de Combat du Deuxième Degré, et 16 militaires ont reçu l’Ordre de la Croix de Combat du Premier Degré. Ce fait est unique en ce que 24 d’entre eux sont présents ici, et j’aurai l’honneur de décerner les médailles en personne. Les autres militaires décorés de hautes distinctions d’État ne sont pas présents ici pour la raison suivante : Ils sont en service pour défendre les frontières et la sécurité de l’Arménie.

Mais l’épisode le plus important de l’événement d’aujourd’hui est encore à venir. Pour la première fois dans l’histoire de l’Arménie indépendante, un militaire des forces armées va recevoir de son vivant le titre de héros national d’Arménie.

Peu de temps après avoir terminé mes remarques à cet endroit, qui symbolise la lutte victorieuse de notre peuple, je présenterai au capitaine Ruben Sanamyan l’Ordre de la patrie certifiant le titre de héros national. Demain, il sera de retour en service dans son unité militaire.

C’est le point culminant de l’événement d’aujourd’hui. La plupart des récipiendaires de l’Ordre de la Croix de Combat du Premier Degré ont été décernés à titre posthume en Arménie ; tous nos héros nationaux ont été récompensés à titre posthume, et c’est la première fois qu’un héros national, un officier de l’armée, reçoit en personne la haute distinction de l’État.

L’événement d’aujourd’hui prouve que la noble cause initiée par nos héros de la guerre de libération - Monte Melkonyan, Tatul Krpeyan, Movses Gorgisyan, Jivan Abrahamyan, Yura Poghosyan, Vazgen Sargsyan - est toujours vivante. Ce n’est pas seulement de l’histoire, mais un processus ininterrompu mené par des acteurs spécifiques à un moment et à un endroit précis.

Les héros d’aujourd’hui sont l’incarnation de la présence physique de leurs prédécesseurs dans nos vies, le reflet de notre psychologie et de notre réflexion, et nous pouvons dire en toute confiance à nos enfants et à la génération montante qu’ils peuvent rencontrer de vrais héros non seulement dans les livres, mais ils peuvent les rencontrer également dans la vraie vie. Ils sont avec nous, dans le même bâtiment, dans la même ville, dans le même village ; ils font face aux mêmes problèmes que n’importe qui d’autre. Ils ont été promus au titre de héros national, ce qui signifie que soit nous pouvons le faire, chacun de nous peut le faire, et il est de notre devoir d’être des héros chaque jour et n’importe où à travers notre travail quotidien, notre comportement, à notre manière en pensant à la patrie et en agissant pour le bien de notre patrie, car l’exemple donné par les lauréats d’aujourd’hui nous apprend que l’héroïsme n’est plus un effort surhumain, mais un travail quotidien, une vie quotidienne, une responsabilité quotidienne.

Chers participants, chers compatriotes,

Les lauréats d’aujourd’hui étaient tous des participants actifs aux batailles victorieuses de juillet au Tavush : ils ont personnellement contribué à la victoire de juillet. Cette confrontation militaire locale était d’une grande importance psychologique, politique et géopolitique ; elle a enregistré les résultats importants suivants :

Premier résultat - Pendant de nombreuses années consécutives, les dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan avaient développé la thèse selon laquelle l’échec de Bakou à déclencher une guerre contre l’Arménie et l’Artsakh était une énorme concession non seulement à l’Artsakh et à l’Arménie, mais aussi à la communauté internationale. Ils pensaient que l’armée azerbaïdjanaise avait atteint un niveau de préparation au combat si élevé qu’elle était capable de résoudre le problème du Karabagh en moins de 24 heures.

Sur cette base, l’opinion publique a été encouragée et a déclaré qu’un règlement pacifique de la question du Karabagh n’était possible que sur la base des concessions unilatérales de l’Arménie. Les batailles victorieuses de juillet ont brisé la rhétorique belliqueuse construite par les dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan depuis près de 10 ans. Elles ont prouvé qu’il n’y avait pas de solution militaire à la question du Karabagh et que l’Azerbaïdjan devrait inévitablement adhérer à des approches constructives.

Second Résultat - Depuis plus de deux ans, en contact étroit avec la communauté internationale et les dirigeants de l’Azerbaïdjan, ainsi que dans ses déclarations publiques, notre gouvernement a souligné qu’il était inutile de parler à l’Arménie dans le langage des menaces et de la coercition. Nous avons clairement indiqué que nous ne permettrions à personne de nous parler sur un tel ton, et quiconque tenterait de le faire le regretterait amèrement.

Les batailles victorieuses de juillet ont prouvé la crédibilité de nos déclarations politiques, ont prouvé que notre évaluation de la situation militaro-politique dans la région et de l’équilibre des pouvoirs était sobrement calculée et exacte.

Troisième résultat - Des réformes à grande échelle sont en cours dans l’armée arménienne depuis deux ans et demi maintenant. Je veux dire non seulement les réformes qui peuvent être vues et discutées en public, mais aussi les réformes stratégiques et tactiques qui ne sont pas enregistrées.

Il est évident et sans équivoque que les réformes étaient viables comme en témoignent les batailles victorieuses de juillet. En fait, nous avons prouvé que l’Arménie peut obtenir un avantage militaire grâce à un travail intellectuel, des innovations tactiques et stratégiques, sans avoir à s’engager dans une course aux armements exhaustive.

Beaucoup ignorent peut-être qu’une situation exceptionnelle a été enregistrée lors des batailles victorieuses de juillet, alors que nous n’avons eu aucune victime dans les positions de combat frontalières pendant les hostilités ; nous n’avions qu’un seul militaire légèrement blessé, tandis que le bastion bien connu d’Anvakh (sans peur) et les avant-postes adjacents étaient la cible des bombardements les plus violents et des attaques massives de forces spéciales bien entraînées. Cela signifie que l’armée arménienne a atteint une efficacité tactique sans précédent, ce qui vient renforcer notre confiance dans le fait que nous avons une armée efficace et intelligente avec une influence décisive dans la région.

Quatrième résultat - Nous parlons depuis longtemps du développement du complexe militaro-industriel en Arménie et nous l’avons proclamé en tant que priorité. Les batailles victorieuses de juillet ont démontré l’efficacité de l’industrie militaire arménienne. Ils ont prouvé que nous sommes bien placés pour nous positionner en tant que nation leader sur la carte technologique du monde.

Au cours des batailles de juillet, nos forces armées ont frappé des armes de haute technologie qui étaient auparavant considérées comme invulnérables. C’est un fait bien connu, mais peu de gens savent peut-être que ces armes ont été endommagées en raison d’une synergie étroite entre les armes de fabrication arménienne et les armes améliorées et modernisées en Arménie. De plus, le ratio d’armes produites et modernisées en Arménie est de 70/30 en faveur de celles produites en Arménie.

Cinquième résultat - Les batailles victorieuses de juillet ont démontré la capacité de l’Arménie à relever par elle-même ses propres défis en matière de sécurité. Entre-temps, certains développements ont révélé l’ampleur des menaces qui affectent non seulement l’Arménie, mais aussi la région et, d’autre part, ont renforcé notre confiance en nos alliés et partenaires stratégiques, ce qui peut encore renforcer la capacité de l’Arménie à jouer efficacement le rôle de garant de la paix et de la stabilité dans la région, ce qui a été déclaré dans mes remarques prononcées lors de la session conjointe du 19 juin des Conseils de sécurité d’Arménie et d’Artsakh à Erevan.

Chers participants, chers compatriotes,

Avec les batailles victorieuses de juillet, nous avons inauguré une nouvelle étape historique, où le poids et l’importance militaro-politique et régionale de l’Arménie se sont accrus parallèlement aux défis régionaux émergents. Le niveau de notre responsabilité a également augmenté et cela exige un effort et un dévouement surhumains. Mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, la cérémonie d’aujourd’hui vient réaffirmer le fait que le surhumain est depuis un certain temps devenu une routine quotidienne pour nous, ce qui est clairement mis en évidence par ces hautes récompenses d’État que nous décernons aujourd’hui. Nous sommes sûrs d’être du côté des gagnants !

Et par conséquent,

vive la liberté !

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh !

Vive l’armée arménienne !

Vive nous et nos enfants, qui vivons dans une Arménie libre, victorieuse et heureuse !

Je vous remercie."