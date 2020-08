Le ministre arménien de la Défense médaille des militaires Russes pour leur coopération avec leurs homologues Arméniens dans la lutte contre le coronavirus

Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense a reçu hier au siège du ministère à Erévan, des membres des Forces armées de Russie pour les honorer par des médailles décernées par l’Arménie. Ces médailles furent accordées aux militaires russes pour leur participation active pour la lutte contre le coronavirus et leur dépistage dans les unités militaires de l’Armée arménienne. Les soldats Alexeï Sousloparov et Vassili Tchoukhralyaï reçurent la médaille « Maréchal Baghramian » et Alexeï Stoupnikov, Sergueï Kalganov, Sergueï Parfenov et Alexeï Biserov furent décorés de la médaille de la « Coopération militaire ». Les Forces armées de Russie avaient mis à la disposition de leurs homologues arméniens des cabines de dépistage du coronavirus en collaborant dans les travaux de recherche.

Krikor Amirzayan