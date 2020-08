Le CCAF se portera partie civile contre Ahmet Cetin

Le Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF) tient à saluer

les engagements clairs et sans ambigüité formulés par des personnalités politiques de

premier plan suite aux événements du 24 juillet à Décines-Charpieu.

L’ancien Président de la République François Hollande, l’ancien Premier Ministre et

Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, la Présidente de la Région Ile-de-France Valérie

Pécresse, la Maire de Paris Anne Hidalgo, le Président de la Région Hauts-de-France Xavier

Bertrand, le Premier Secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure, le Président de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, le Président de Debout la France Nicolas

Dupont-Aignan, le Président de la Région Sud Renaud Muselier, la Maire de Marseille

Michèle Rubirola, la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Martine

Vassal ont tous exprimé un message de soutien à la communauté arménienne prise pour

cible par des groupuscules paramilitaires, ultranationalistes turcs. Ils viennent s’ajouter à

celui du Parti Communiste français rendu public quelques jours auparavant. Nous tenons

à les en remercier. Ces soutiens venus de tous les horizons de l’échiquier politique

rappellent que le langage de la haine et de la violence contre des communautés ciblées

pour ce qu’elles sont, ne saurait être toléré en France.

Le CCAF appelle le Gouvernement à prendre la pleine mesure de la gravité des événements

qui se sont déroulés le 24 juillet. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur ont, à

plusieurs reprises depuis leur nomination et avec une très grande lucidité, souligné la

menace que représentent les groupes séparatistes manipulés de l’étranger, semblant

cibler la Turquie. Plusieurs députés, dont Danièle Cazarian et Guillaume Kasbarian ont,

d’ailleurs, assuré qu’ils seraient particulièrement vigilants dans le cadre de l’examen de la

loi sur le séparatisme pour que celle-ci permette de renforcer l’arsenal juridique

permettant de lutter contre les agissements de ce type de groupe violent.

Le CCAF, qui avait apporté son soutien à la manifestation du 24 juillet organisé par le CDCA

est naturellement solidaire de la plainte déposée par cette association qui avait organisé

ce rassemblement pacifiste ciblé par ce groupe de sympathisants des autorités turques en

France. Il condamne avec la plus grande fermeté ces agressions physiques et verbales ainsi

que les menaces proférées par l’organisateur de ces violences contre les Français d’origine

arménienne sur l’ensemble du territoire. Le CCAF se portera partie civile dans ce dossier.

Paris le 28 août 2020

Bureau national du CCAF

Conseil de coordination des organisations arméniennes de France