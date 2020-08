La haine et les menaces dont les Français d’origine arménienne ont été la cible à #Décines sont intolérables. Tout mon soutien à la communauté arménienne. Il faut dissoudre ces groupuscules racistes et aujourd’hui plus que jamais voter une loi pour sanctionner les négationnistes. https://t.co/vO41xPd2Ig

— Anouch Toranian (@AnouchToranian) August 27, 2020