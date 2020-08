Dépistage gratuit des cancers du sein à Vanadzor à partir d’octobre pour les femmes de 50 à 69 ans

A Vanadzor le 3e ville d’Arménie, dans la région de Lori, à partir d’octobre prochain un centre de mammographie sera installé a indiqué le Centre médical de Vanadzor. Le scanner des seins afin de dépister les cancers sera ainsi à la portée d’un plus grand nombre de femmes. Il est gratuit pour les femmes de 50-69 ans. Il doit être prescrit par les médecins de Vanadzor et des villages de la région de Goughark. Ce centre de mammographie fait partie d’un plan de développement à l’échelle de toute l’Arménie du dépistage des cancers du sein qui occasionnent de nombreux décès chaque année à cause d’un non-dépistage.

Krikor Amirzayan