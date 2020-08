Merci à la Région Aura pour son engagement envers l’Armenie et L’Artsakh

Merci pour le vœu adopté à l’unanimité en Décembre 2019 et pour les aides apportées :

A l’UFAR , au lycée français Anatole France de Yerevan et aussi au Centre de la Francophonie de Stepanakert en Artsakh, et bien d’autres encore.

Par ailleurs je me réjouis que dès la rentrée prochaine, les lycéens de la Région AURA recevront un ouvrage traitant du Genocide Armenien , premier genocide du 20 éme siècle !

Merci à la Région AURA et à son Président Laurent Wauquiez pour cet engagement qui pourrait servir d’exemple à d’autres !!

François Rochebloine

