Nicolas Daragon (Maire de Valence) : Tout mon soutien à la communauté Arménienne !

Tout mon soutien à la communauté Arménienne !

Je condamne fermement les exactions de groupes extrémistes turcs, en marge des manifestations pacifiques de la communauté d’origine arménienne faisant suite aux attaques de l’Azerbaïdjan dans la région du Tavoush en Arménie. Les loups gris, groupuscule néo-fasciste d’origine turc, appelle ses militants à la haine, se donnent comme mission « le régler le problème » de la communauté d’origine arménienne en France et en Europe, il doit été poursuivi, dissout et puni sévèrement.

Aucune ingérence politique étrangère n’est tolérable sur le sol français à plus forte raison quand il s’agit d’entretenir la haine entre communautés de différentes origines qui n’aspirent (dans leur quasi-unanimité) qu’à vivre sereinement sur le territoire de la République. C’est heureusement ce que nous vivons à #Valence.

J’ai eu l’occasion de le rappeler fermement au consul général de Turquie à Lyon qui m’a écrit officiellement en juillet pour me reprocher le vote unanime et solennel par notre conseil municipal de la reconnaissance du Génocide des Arménien de 1915 : de quel droit un diplomate accueilli en France se permet-il de remettre en cause une loi votée par la France en Janvier 2001. Nous devons être intraitables et appeler les dirigeants de puissances étrangères à prôner l’apaisement plutôt que l’agitation.

Nicolas Daragon, Maire de Valence