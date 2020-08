Nikol Pashinyan :« La corruption en Arménie doit être soit impossible, soit si faible afin qu’elle ne réapparaisse plus jamais dans notre agenda public »

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan a rencontré mardi 25 août les membres de la Commission de prévention de la corruption, dirigée par Haykuhi Harutyunyan. Le ministre de la Justice Rustam Badasyan a également pris part à la réunion.

En saluant les membres de la Commission, le premier ministre a déclaré :

« Chers collègues, je suis heureux de vous rencontrer aujourd’hui. Il y a moins d’un an, une Commission pour la prévention de la corruption a été créée en Arménie. Sans aucun doute, elle a une importance conceptuelle pour notre pays, car nous savons tous que le programme du gouvernement arménien consacre la vision d’une société sans corruption.

Aujourd’hui, la lutte contre la corruption est l’une des questions les plus importantes à l’ordre du jour de l’Arménie, mais stratégiquement, nous devons nous efforcer de développer des mécanismes clairs pour prévenir la corruption, en gardant à l’esprit que la corruption doit soit être éradiquée, soit elle doit être minimisée en Arménie, afin qu’elle ne se reproduise plus réapparaît dans notre agenda public. Bien entendu, nous avons besoin de mécanismes efficaces pour veiller à ce qu’aucune affaire de corruption ne soit inconnue dans notre pays.

Le but de notre réunion est de discuter et de comprendre dans quelle mesure la commission se porte bien et de quelle manière le gouvernement peut aider la commission dans ses travaux, étant donné que le gouvernement a des engagements spécifiques pour assurer vos activités normales. J’espère que nous pourrons résoudre les problèmes fixés dans notre stratégie de lutte contre la corruption dans les délais les plus courts. En fait, ce document stratégique est le manifeste de notre action commune. Aujourd’hui, nous verrons où nous en sommes en termes de mise en œuvre de la stratégie, qui affecte la Commission de prévention de la corruption ».

Remerciant pour la réception, Haykuhi Harutyunyan a d’abord présenté les membres de la commission Lilit Aleksanyan, Aramayis Pashinyan, Narek Hambardzumyan et a donné des détails sur leurs fonctions individuelles. Elle a noté que la commission était pleinement opérationnelle depuis plus de 8 mois depuis sa création. En tant qu’institution d’État, la commission a été impliquée dans le système de la fonction publique, de nouvelles normes de travail et règlements internes ont été élaborés. Un système de déclaration d’intérêts a été mis en place. Les termes de référence du système ont été rationalisés pour la médiation des solutions appuyées par l’intelligence artificielle. Cela permettra à la commission de collecter, d’analyser automatiquement les données et de minimiser l’impact des facteurs humains, ce qui contribuera à son tour à améliorer la performance globale de la commission. Des recommandations ont été formulées en vue de mettre en place des mécanismes institutionnels de confiscation des avoirs et des biens mal acquis, qui seront soumis au Ministère de la justice. Des inspections liées à l’éthique ont été effectuées au sein de l’appareil judiciaire. Ce processus doit être poursuivi. La commission présentera de nouvelles propositions concernant l’expansion du système d’éthique et son application dans le système de l’administration publique. Des recommandations sont en cours de rédaction sur des modifications législatives.

Des points de vue ont été échangés sur le programme de lutte contre la corruption du gouvernement. Le Premier ministre a souligné la nécessité de construire un cadre institutionnel pour le système de déclaration susmentionné. Il a appelé à une coopération plus étroite entre la commission et le système d’application de la loi, à l’utilisation de systèmes électroniques, à des réformes législatives et à d’autres questions clés. Plusieurs aspects pratiques liés à la prévention de la corruption, à la détection des crimes de corruption, à l’éducation anticorruption et à la sensibilisation du public ont été abordés au cours de la réunion.

« Personne ne met en doute la volonté politique du gouvernement de réussir dans la lutte contre la corruption et de prévenir la corruption. Par conséquent, nous devons fixer le niveau de référence le plus élevé et poursuivre nos efforts dans cette direction », a conclu le Premier ministre.