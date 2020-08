L’Arménie va construire un nouveau village à partir de zéro

Pour la première fois dans l’histoire de la troisième République d’Arménie, un nouveau village sera construit à partir de zéro. La décision a été approuvée jeudi 27 août lors de la réunion du cabinet.

Le gouvernement a donné son feu vert au plan d’action pour l’acquisition et la réinstallation des terres dans le cadre du projet conjoint Gestion des ressources en eau / rivière Akhuryan, phase 1.

Le 19 décembre 2014, un accord de prêt a été signé entre la République d’Arménie et la Banque pour la Reconstruction et le Développement (KfW), qui prévoit notamment la mise en œuvre de la construction du réservoir de Kaps et du système d’irrigation par gravité.

Le réservoir à moitié construit est situé dans la région de Shirak, dans la vallée de la rivière Akhuryan, à 22 km au nord de Gyumri. Le projet comprend la stabilisation et la réhabilitation du barrage de Kaps, la construction d’un réservoir d’un volume de 25 millions de mètres cubes dans la première étape, avec la possibilité d’une nouvelle expansion jusqu’à 60 millions de mètres cubes.

Le projet est d’importance nationale, car sa mise en œuvre garantira l’utilisation durable des ressources en eau limitées de la rivière Akhuryan dans la région de Shirak, en tenant compte des intérêts des différents utilisateurs de l’eau. Il contribuera à la gestion durable et écologiquement rationnelle des ressources en eau de la région, à l’amélioration de la situation environnementale, ainsi qu’à la promotion du développement rural et à l’amélioration du niveau de vie de la population.

Selon les résultats de l’étude de faisabilité, la première phase du réservoir de Kaps inonderait 4 à 5 bâtiments dans la colonie de Jradzor de la communauté Amasia de la région de Shirak et environ 20 parcelles de tailles différentes dans les communautés Aregnadem, Gtashen, Marmashen et Jradzor.

Plus tard, au cours de la phase de conception détaillée de la construction du système d’irrigation par gravité du réservoir de Kaps, le consultant a effectué un calcul détaillé de la stabilité de la pente de la colonie de Jradzor dans la région de Shirak, selon laquelle il a été évalué comme risqué du point de vue des glissements de terrain. Il a été conclu que pour éviter d’éventuels effondrements, il était nécessaire de réinstaller la communauté de Jradzor et d’aliéner les terres touchées dans les colonies d’Aregnadem, Gtashen, Byurakn, Kaps et Hoghmik.

À la suite de cette décision, il sera possible de lancer des processus d’acquisition de terres et de réinstallation dans les communautés affectées, ce qui servira de base à la signature d’un contrat de construction à l’avenir.

Selon le vice-ministre de l’administration territoriale et de l’infrastructure Vache Terteryan, la réinstallation de Jradzor devrait se faire en parallèle avec la mise en œuvre de la première étape avec des fonds publics. Plus de 72 ménages, environ 350 habitants pourront déménager dans un nouveau lieu. Les habitants de Jradzor sont enclins à une réinstallation complète, qui, selon les estimations préliminaires, s’élève à 4,9 milliards de drams.

« Le nouveau village devrait avoir un design moderne, séparer le bétail et les zones résidentielles. Nous aurons un nouveau type d’établissement, qui complétera harmonieusement le potentiel touristique de la région », a déclaré Vache Terteryan.

Après 10 mois de travaux de conception, le projet de la nouvelle colonie sera présenté, après quoi le processus d’appel d’offres de construction-construction commencera.

Se référant à la décision, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté que ce sera le premier cas dans l’histoire de la troisième république d’Arménie où un village est construit à partir de zéro.

« Ce programme est important non seulement pour les habitants de Jradzor, mais aussi pour concrétiser nos idées sur le village arménien du 21e siècle. Et, en fait, nous pouvons également apporter des solutions aux grands problèmes de développement urbain que nous avons, de sorte que le règlement puisse être établi et développé exclusivement selon les règles de développement urbain établies et être un modèle pour le processus ultérieur d’organisation de notre la vie » a-t-il dit.