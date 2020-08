Le Fonds Arménien Hayastan organise un concert spécial de collecte de fonds pour le Liban

Le Fonds Arménien Hayastan, en étroite collaboration avec la télévision publique d’Arménie, a organisé un concert spécial intitulé « For You Liban » qui sera diffusé le samedi 29 Août 29 à 22:30 heure locale sur H1TV. L’événement sera également retransmis en direct sur la page Facebook du Fonds .

Cet événement spécial comprendra des performances d’artistes renommés, des reportages spéciaux du Liban et des appels à l’action d’Armen Sarkissian, président de la République d’Arménie et président du conseil d’administration du Fonds, ainsi qu’Atom Egoyan, Arsinee Khanjian, Serj Tankian et bien d’autres.

N’importe qui peut se joindre à cet effort de secours essentiel en faisant un don via la plate - forme en ligne du Fonds ou directement sur les comptes dédiés de la Banque centrale du Fonds et en soutenant et en solidarité avec nos compatriotes au Liban.

« La communauté arménienne au Liban soutient depuis des décennies à la fois la patrie et les communautés de la diaspora et c’est maintenant à notre tour de nous tenir aux côtés de nos frères et sœurs en ces temps difficiles », dit le Fonds.

Suite à l’appel à l’action lancé par le Premier Ministre de la République d’Arménie et administrateur du Fonds Arménien Hayastan, Nikol Pashinyan, le Fonds a lancé la campagne de collecte de fonds « Appui urgent aux Libano-Arméniens » avec tous les fonds destinés aux établissements d’enseignement arméniens touchés par la crise suite à l’explosion dévastatrice à Beyrouth.