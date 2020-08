L’état d’urgence pourrait ne pas être reconduit en Arménie

Par un imprévisible mouvement de balancier d’une pandémie qui frappe la planète à des degrés divers, alors que la France durcit les mesures pour tenter d’en endiguer le rebond, l’Arménie envisage d’assouplir les mesures, encouragée par une baisse des contaminations au covid-19 constatée depuis trois semaines, après un pic alarmant en juillet et début août. Le gouvernement arménien a ainsi signalé jeudi 27 août qu’il prévoyait de lever l’état d’urgence en vigueur depuis cinq mois en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a approuvé un texte qui permettrait de maintenir les mesures de précaution et d’hygiene et même d’imposer, si nécessary, un reconfinement national ou local, mais sans prolonger l’état d’urgence, qui avait été reconduit en août dernier comme chaque mois depuis mars et qui vient à échéance le 11 septembre. Mais en vertu de ce texte, les autorités auront tout pouvoir pour imposer des quarantaines aux localités ou personnes contaminées, et le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux publics.

Par ailleurs, le ministre de la santé Arsen Torossian a annoncé qu’il prenait trois semaines de congé. Une annonce qui a été interprétée plus comme un possible limogeage du ministre que comme une récompense pour sa lutte contre une épidémie devenue moins virulente. Mais N.Pachinian a dissipé les rumeurs en confirmant qu’il avait accordé trois semaines de congé à son ministre.