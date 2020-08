Lavrov appelle Bakou et Erevan à éviter d’autres escalades

Le ministre russe des affaires étrangères Sergey Lavrov a lancé un appe pressant mercredi 26 août à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan pour qu’ils empêchent d’autres violations du cessez-le-feu, en soulignant que cela était essentiel pour relancer le processus de paix du Haut-Karabagh. S.Lavrov a une fois encore exprimé la disposition de la Russie à aider à la création de l’“atmosphère nécessaire” à la reprise des négociations arméno-azéries, à l’occasion de la visite à Moscou de son homologue azéri nouvellement nommé Jeyhun Bayramov. Le ministre russe a discuté aussi du conflit du Karabagh avec son homologue arménien Zohrab Mnatsakanyan dans un entretien téléphonique. “Je comprends que notre objectif commun est de continuer le processus de négociations”, a indiqué S. Lavrov lors d’une conférence de presse aux côtés de J. Bayramov à l’issue de leur rencontre. “A cet égard, il est important de garantir l’atmosphère nécessaire au processus de négociations », a ajouté le ministre russe, qui a assuré que la Russie « fera de son mieux pour encourager la création de telles conditions tant en tant qu’Etat qu’au titre de l’un des trois coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE”. S.Lavrov a indiqué qu’il avait discuté plus particulièrement avec J.Bayramov des projets de visite des médiateurs russe, américain et français dans la zone du conflit et d’ organiser des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais. Il a souligné que ces projets s’inscrivaient dans le cadre des efforts visant à prévenir les violations meurtrières du cessez-le-feu telles qu’elles ont été constatées sur la frontière arméno-azérie le 12 juillet. “Nous avons le ferme espoir que ce qui s’est passé en juillet ne se reproduira pas”, a ajouté le chef de la diplomatie russe.

Les combats du mois dernier impliquant l’artillerie et les attaques de drones avaientg fait au moins 17 morts dans les rangs des armées azérie et arménienne et S.Lavrov n’avait pas manqué de souligner la semaine dernière que la “médiation active de la Russie” avait contribué à y mettre un terme. S’exprimant lors de la conférence de presse à Moscou, J.Bayramov, qui avait été nommé ministre dans le feu des combats, le 16 juillet, a réitéré les accusations de Bakou selon lesquelles l’Arménie serait responsable de ce regain de tensions et a une nouvelle fois reproché à Erevan de faire obstruction au règlement du conflit du Karabagh. Il a aussi indiqué que les pourparlers prévus par les coprésidents russe, américain et français du Groupe de Minsk devaient être “substantiels”. La teneur de la discussion téléphonique entre S.Lavrov et Z.Mnatsakanyan qui a eu lieu juste avant ou après la rencontre entre le ministre russe et J.Bayramov n’a pas été divulguée. Le ministère arménien des Affaires étrangères n’a pas fourni de détails à ce sujet. Aussitôt après les incidents de frontière de juillet, les autorités d’Erevan avaient appelé Bakou à accepter les mesures de confiance qui renforceraient le régime de cessez-le-feu en vigueur depuis mai 1994, en invoquant les arrangements concrets en ce sens qu’avaient convenus les présidents azéri Ilham Aliyev et l’ex-président arménien Serge Sarkissian en 2016. Ces accords prévoyaient de déployer davantage d’observateurs de l’OSCE dans la zone du conflit, ainsi que de mener des enquêtes internationales sur les incidents armés qui y surviendraient. Bakou a toujours refusé de les mettre en pratique, en faisant valoir que cela ne ferait que renforcer un statu quo jugé favorable aux Arméniens.