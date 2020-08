L’Arménie s’est qualifiée pour les quarts de finale de play-offs des Olympiades des échecs en ligne

Aux Olympiades des échecs en ligne dans les play-offs, l’équipe d’Arménie s’est imposée sur les deux tours face à la Grèce et s’est qualifiée pour les quarts de finale. La première ronde a été menée par l’Arménie 4,5-1,5 sur la Grèce avec les victoires de Levon Aronian, Gabriel Sargsyan, Lilit Mkrdtchyan et Anna Sargsyan. Elina Danielyan ayant concédée une défaite et Hayk Martirosyan une partie nulle.

Lors de la deuxième ronde, l’Arménie s’est imposée 3,5-2,5. Levon Aronian et Anna Sargsyan ayant gagné, tandis que Gabriel Sargsyan, Lilit Mkrdtchyan et Elina Danielyan ayant réalisé des parties nulles.

En quart de finale l’Arménie affrontera vendredi 28 août l’Inde.

Krikor Amirzayan