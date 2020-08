UGAB Lyon et YP Lyon invite le Trio Nazani le 18 septembre

Venez découvrir le concert du Trio Nazani organisé par l’UGAB Lyon et YP Lyon.

Des voix profondes et puissantes qui touchent l’âme à travers une musique lyrique et le répertoire de Komitas.

Date : 18 Septembre à 19h30

