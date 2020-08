L’Arménie sans Henrikh Mkhitaryan pour la Ligue des nations le meilleur joueur Arménien de tous les temps se déclare non prêt…

L’Espagnol Joaquin Caparros le sélectionneur national arménien a publié la liste des joueurs de l’équipe d’Arménie qui disputeront contre la Macédoine du Sud et l’Estonie dans le groupe C de la Ligue des nations, dans quelques jours. Surprise, il manque dans cette liste Henrikh Mkhitaryan et Sargis Adamyan, ce dernier qui joue à Hoffenheim en Bundesliga se remettant d’une blessure. Mais Henrikh Mkhitaryan qui évolue à l’AS Rome, le plus grand joueur Arménien de tous les temps a quant à lui décliné l’invitation de Joaquin Caparros au motif qu’il était en vacances et qu’il ne se s’était pas entraîné ces derniers temps… Manquera également le milieu de terrain Gevorg Ghazaryan qui évolue à l’AEL à Chypre.

Les 23 sélectionnés Arméniens pour les rencontres Macédoine du Sud-Arménie le 5 septembre et Arménie-Estonie le 8 septembre à Erévan sont :

Gardiens :

David Yurchenko (Chakhtior Karaganda, Kazakhstan)

Anatoly Ayvazov (Urartu Erévan)

Arsen Beglaryan (Urartu Erévan)

Défenseurs :

Hovhannès Hambartsoumyan (Anortosis, Chypre)

Kamo Hovhannisyan (Kaïrat, Kazakhstan)

Arman Hovhannisyan (Topol, Kazakhstan)

Varazdat Haroyan (Oural, Russie)

André Kalisir (Gotborg, Suède)

Serop Grigoryan (Pyunuik Erévan)

Hayk Ishkhanyan (Gandzasar Kapan)

Taron Oskanyan (Alashkert)

Milieu de terrain :

Edgar Babayan (Hobro, Danemark)

Arshak Koryan (Khimki, Russie)

Khoren Bayramyan (Rostov, Russie)

Gegham Kadimyan (Neman, Bélarussie)

Tigran Barseghyan (Astana, Kazakhstan)

Vahan Bichakhchyan (Jilina, Slovaquie)

Artak Grgoryan (Alashkert)

Angulo Vbeymar (Gandzasar Kapan)

Artur Grigoryan (Pyunik Erévan)

Solomon Oudo (Ararat Erévan)

Attaquants :

Alexandre Karapetyan (Tambov, Russie)

Norberto Briasko Balekian (Atletico Ourakan, Argentine)

Krikor Amirzayan