L’arméno-uruguayen Diego Rossi Marachlian (22 ans, Los Angeles) est le joueur le plus cher de la MLS

Sur le marché des transferts de la MLS le championnat de football des Etats-Unis, l’arméno-uruguayen Diego Rossi Marachlian (Los Angeles) est le joueur le plus cher de la MLS d’après le classement établi par Transfermarket.

Le coût du transfert de l’attaquant Diego Rossi Marachlian (22 ans) né à Montevideo et sélectionné dans l’équipe de l’Uruguay (-20 ans) est estimé à 18 millions d’euros. Carlos Vela le coéquipier de Diego Rossi Marachlian à Los Angeles est deuxième du classement de la MLS avec une valeur de transfert estimée à 15 millions d’euros.

Dans le présent championnat MLS, en trois rencontres Diego Rossi Marachlian a marqué un but.

Krikor Amirzayan