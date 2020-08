Un ancien ministre jugé

Gagik Khachatrian, un ancien ministre des Finances arménien, et son neveu ont été jugés hier, et ce un an après avoir été arrêtés pour des accusations de corruption niées par eux.

Les deux hommes ont d’abord été accusés d’un « gaspillage » à grande échelle de fonds publics. Le service de sécurité nationale (SNS) a affirmé que Khachatrian avait embauché et enregistré des employés qui ne s’étaient jamais présentés au travail lorsqu’il dirigeait le Comité des recettes de l’État (SRC) de 2008 à 2014. Son neveu Karen inculpé a occupé un autre poste de direction dans l’organisme gouvernemental comprenant les services fiscaux et douaniers d’Arménie.

Les autorités chargées de l’application de la loi ont porté plusieurs autres accusations criminelles contre Khachatrian plus tôt cette année. Ils l’ont accusé d’abus de pouvoir, de contrefaçon et de corruption. Les crimes qu’il aurait commis ont coûté à l’État plus de 20 milliards de drams (41 millions de dollars) en dommages financiers, selon eux.

Khachatrian, qui a été ministre des Finances dans l’administration de l’ancien président Serge Sarkissian de 2014 à 2016, a également rejeté les nouvelles accusations.

Au cours de l’année écoulée, les tribunaux arméniens ont refusé à plusieurs reprises de le libérer malgré ses apparents problèmes de santé. L’homme de 64 ans a passé trois mois dans un hôpital d’Erevan plus tôt cette année.

Khachatrian était absent de la séance d’ouverture de son procès. Dans une lettre au président du tribunal lue par l’un de ses avocats, il a déclaré qu’il était trop fragile pour assister à l’audience.

L’un des avocats, Yerem Sargsian, a affirmé que son client avait maintenant du mal à se tenir debout et à bouger en raison de problèmes de moelle épinière. Sargsian a renouvelé ses demandes de libération de prison de l’ex-ministre.

L’un des procureurs du procès a cependant rétorqué que Khachatrian devrait rester en état d’arrestation car il pourrait faire obstacle à la justice s’il était libéré. Le procureur a noté à cet égard que les deux fils de Khachatrian s’étaient cachés début mai après avoir également été inculpés par le SNS.