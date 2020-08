Un documentaire sur la révolution de velours en 2018 en Arménie présélectionné pour la finale des European Film Awards

Les European Film Awards (EFA) ont sélectionné I Am Not Alone - un documentaire sur la révolution de velours en Arménie en 2018 - comme l’un de ses 13 nominés de la liste des finalistes.

Dirigé par Garin Hovhannisyan, I Am Not Alone suit le chemin du Premier ministre sortant de l’Arménie, Nikol Pashinyan, alors qu’il enfile son sac à dos le dimanche de Pâques en 2018 et commence une marche de 120 km à travers l’Arménie pour protester contre la tentative du président Serge Sarkissian de rester au pouvoir.

Avec un accès sans précédent au leader du mouvement Nikol Pashinyan et à l’ancien président et Premier ministre Serge Sarkissian, le documentaire suit la véritable histoire de la révolution qui a secoué l’Arménie au printemps 2018.

Le film est produit par Serj Tankian, Joe Berlinger (intention de détruire), Dan Braun (Wild Wild Country), Raffi Hovannisian, Suren Ambarchyan et Alen Petrosyan. Les producteurs sont Eric Esrailian (La promesse, l’intention de détruire), Tatevik Manoukyan et Alec Mouhibian.