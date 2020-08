Deux familles libano-arméniennes déménagent en Artsakh

Deux familles arméno-libanaises se sont installées en Artsakk a annoncé le conseiller principal du président de l’Artsakh Rudik Hyusnunts lors d’une réunion consacrée aux programmes d’assistance aux Libano-Arméniens.

« Toutes les conditions ont été créées pour leur logement », a déclaré Rudik Hyusnunts lors d’une réunion de travail présidée par le président Arayik Harutyunyan.

Selon lui, en plus des 25 millions de drams d’aide fournis par le fonds de réserve du budget de l’Etat, plus de 17 millions de drams ont été collectés sur le compte extrabudgétaire du gouvernement de l’Artsakh, et diverses initiatives sont mises en œuvre pour l’augmenter.

Le président Arayik Harutyunyan a souligné que s’il est extrêmement important de préserver l’intégrité de la communauté arménienne au Liban, à laquelle le gouvernement de l’Artsakh contribue au mieux de ses capacités, l’Artsakh est prêt à accueillir et à fournir un logement à tous nos compatriotes qui souhaitent déménager. .

Le président a déclaré que des emplois et d’autres garanties sociales seraient également assurés.

Le président Harutynyan a annoncé la semaine dernière que le gouvernement fournirait 25 millions de Drams (environ 51 000 dollars) à la communauté arménienne du Liban à partir de ses fonds de réserve.

Plus tôt ce mois-ci, l’Artsakh a envoyé une aide humanitaire au Liban.