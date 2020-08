Un centre des technologies Tumo a ouvert ses portes à Moscou

Après Erévan, Stepanakert, Paris et Beyrouth un centre Tumo vient d’ouvrir ses portes le 26 août à Moscou. Un centre destiné à l’apprentissage des technologies de l’information, des jeux informatiques, de la modélisation en 3D et de la création de logiciels par les membres qui fréquentent le centre. Le champ des activités de Tumo est très large et recueille un vif succès auprès des jeunes. « Nous espérons par cette ouverture du centre Tumo à Moscou que c’est le début du déploiement de nos centres Tumo en Russie » dit Marie-Lou Papazian la directrice de Tumo. A Moscou 2 000 étudiants doivent fréquenter le centre Tumo et jusqu’à la fin de l’année des centres Tumo verront le jour à Berlin et à Tirana.

Krikor Amirzayan