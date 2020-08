Le texte en arménien lu par l’officier Gourgen Alaverdyan capturé par l’Azerbaïdjan ne serait pas écrit par lui selon un expert

Le spécialiste du monde turc et expert militaire Karen Hovhannisyan est formel : le texte en arménien lu à la télévision azérie par l’officier Arménien Gourgen Alaverdyan n’est pas écrit par lui.

« Bakou manipule une nouvelle fois les normes internationales et les droits sur les prisonniers de guerre » affirme K. Hovhannisyan. Après la vidéo de l’officier Arménien prisonnier des Azéris et qui lit un texte en arménien, confirmant bien évidemment -manipulation azérie- les thèses de Bakou à savoir qu’il est entré volontairement en Azerbaïdjan pour espionnage et commettre des méfaits…

L’Azerbaïdjan passée maître en matière de manipulation des informations a une nouvelle fois agi. Pour présenter comme un membre d’un commando, l’officier Arménien qui s’était -par mauvaises conditions climatiques- égaré et passé involontairement la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan