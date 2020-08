Artur Mkrtchyan (1959-1992) le Premier président du Conseil suprême de l’Artsakh pourrait être désigné à titre posthume Héros de l’Artsakh

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh examine actuellement le dossier du Premier président du Conseil suprême de l’Artsakh, Artur Mkrtchyan (1959-1992) afin de lui accorder à titre posthume la distinction de Héros de l’Artsakh.

Lors de la discussion sur les questions des prix d’État et des titres honoraires au Président de la République d’Artsakh, j’ai présenté la question de l’octroi au premier président du Conseil suprême d’Artsakh Artur Mkrtchyan de la question de l’octroi du titre d’État le plus élevé d’Artsakh (héros de l’Artsakh) après la mort.

Artur Mkrtchyan serait ainsi récompensé pour « avoir rendu un service exceptionnel à l’Etat (…) et dont le travail peut servir d’exemple aux jeunes générations ». Né à Hadrut le 16 février 1959, Artur Mkrtchyan exerça ses fonctions de Président du Conseil suprême de l’Artsakh du 9 janvier au 14 avril 1992. Artur Mkrtchyan qui connut un destin tragique puisqu’il fut découvert mort -ou tué- à Stepanakert à l’âge de 33 ans.

Krikor Amirzayan

Photo d’Artur Mkrtchyan : toute ressemblance avec Serge Sargsyan serait fortuite.