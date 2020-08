La Turquie a mené des exercices militaires avec la marine américaine

Istanbul, 26 août 2020 (AFP) - Des navires militaires turcs ont mené

mercredi des exercices militaires avec un destroyer américain en Méditerranée

orientale, a annoncé Ankara, dans un contexte de tensions croissantes entre la

Turquie et la Grèce dans cette région.

"La frégate turque TCG Barbaros et la corvette TCG Burgazada ont mené des

exercices d’entraînement militaire avec le contre-torpilleur américain USS

Winston S. Churchill", a déclaré le ministère de la Défense sur Twitter,

publiant des photos des bâtiments de guerre.

Le ministère n’a pas fourni davantage de précisions sur cet exercice.

Ces manœuvres interviennent en pleine escalade des tensions entre Ankara

et Athènes en Méditerranée orientale, où la découverte d’importants gisements

gaziers ces dernières années a aggravé des disputes anciennes entre ces deux

pays voisins concernant leurs frontières maritimes.

Sur le terrain, la situation semble explosive, Ankara et Athènes, deux

membres de l’Otan aux relations historiquement délicates, ayant mené mardi et

mercredi des manœuvres navales rivales.

La France et l’Italie ont aussi déployé des forces militaires en

Méditerranée orientale mercredi pour un exercice commun avec la Grèce et

Chypre.

En dépit des appels à la désescalade provenant de l’Europe, des Etats-Unis

et de l’Otan, le président turc a mis en garde la Grèce mercredi lors d’un

discours martial.

« La Turquie ne fera »aucune concession" pour défendre ses intérêts gaziers

en Méditerranée orientale", a-t-il affirmé, appelant la Grèce à se garder de

commettre toute « erreur » qui mènerait à sa « ruine ».