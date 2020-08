Evacuation du squat le plus important de l’agglomération

Rennes, (AFP) - Un immeuble de 36 appartements hébergeant

illégalement plus d’une centaine de personnes, le plus gros de

l’agglomération, a été évacué mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture du

Calvados et d’un collectif de soutien.

L’évacuation de ce squat du quartier de La Grâce de Dieu, dans le sud de

Caen, "est engagée depuis ce (mardi) matin, avec l’appui des services de

l’État (direction départementale de la cohésion sociale, police nationale,

services en charge du droit au séjour)", a annoncé mardi, à 6H00, la

préfecture dans un communiqué.

Selon Régis Guiet, membre de l’Assemblée générale de lutte contre les

expulsions, présent sur place, "160 personnes occupent habituellement les

lieux mais beaucoup avaient déjà quitté l’immeuble avant l’arrivée de la

police".

De son côté, la préfecture a recensé mardi "66 personnes dont huit familles

et 29 personnes isolées« . »Il s’agit du plus gros squat de l’agglomération. Au

début de l’occupation, il y avait plus d’une centaine de personnes", a-t-elle

précisé à l’AFP.

"Un examen approfondi de leur situation va être conduit afin d’apprécier la

régularité de leur séjour sur le territoire national", ajoute le communiqué.

Cette opération fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Caen,

rendue le 24 septembre 2019, qui ordonne à toutes les personnes "occupant ces

lieux sans droit, ni titre" d’évacuer. Le bâtiment appartient à Caen La Mer

Habitat, premier bailleur social de la communauté urbaine de Caen.

Les personnes en situation de demande d’asile seront "orientées et

hébergées au sein du dispositif national d’asile« , a précisé la préfecture. »Les personnes mineures isolées seront prises en charge par les services de

l’aide sociale à l’enfance« , tandis que »les ressortissants nationaux et les

ressortissants étrangers en situation régulière se verront proposer un

hébergement au sein du dispositif d’hébergement d’urgence".

Les ressortissants étrangers en situation irrégulière seront "invités à

quitter le territoire national".

Selon M. Guiet, le squat héberge en temps normal "17 familles avec 60

enfants, cinq couples et une cinquantaine de célibataires« . »Il y a des

personnes originaires de Mongolie, Géorgie, Arménie, du Nigeria, Cameroun,

Albanie ou encore de Guinée. Certaines personnes sont en cours de demande

d’asile, mais il y a aussi beaucoup de déboutés« , a-t-il précisé. »C’est scandaleux d’expulser des familles avec enfant à une semaine de la

rentrée, alors qu’il n’y a aucune urgence avec des premiers travaux de

désamiantage prévus en 2021. Il n’y a aucun projet pour ces familles qui,

pour la plupart, étaient bien intégrées dans le quartier avec tous les enfants

scolarisés", a dénoncé M. Guiet.