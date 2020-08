L’activité économique en Arménie perd 5,7% entre janvier et juillet 2020

L’indicateur de l’activité économique en Arménie, selon les données préliminaires, a perdu 5,7% entre janvier et juillet 2020, par rapport à la même période un an plus tôt, rapporte le Comité national des statistiques.

En juillet 2020, par rapport à juillet 2019, la baisse était de 10,2%, et par rapport à juin 2020, l’indicateur d’activité économique a au contraire augmenté de 9,7%.

Selon les données présentées, la production industrielle du pays s’est élevée à environ 1 060 milliards de drams, en janvier-juillet de cette année, soit une augmentation de 1,3% par rapport à la même période un an auparavant. En juillet 2020, par rapport à la même période de 2019, l’indicateur a diminué de 2,3%, et en juillet 2020, par rapport au mois précédent, il a augmenté de 1,4%.

Au cours des sept mois présentés, aucune des sphères n’a enregistré de croissance (les indicateurs de la sphère agricole ne sont pas présentés).

Comme indiqué dans le rapport, dans tous les domaines, une baisse a été enregistrée en janvier-juillet, bien qu’ils aient tous montré une croissance d’un mois à l’autre.

La plus forte baisse de la période considérée a été enregistrée dans le secteur de la construction. Le volume de construction pour sept mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, a diminué de 22,6% et s’est élevé à 1375 milliards de drams, tandis que la croissance du secteur a été enregistrée à 10,8% en juillet, par rapport à juin, et, par rapport à l’année juillet 2019, une baisse de 19,5% a été enregistrée.

Selon un rapport statistique, le chiffre d’affaires du commerce intérieur s’est élevé à 1517,7 milliards de drams entre janvier et juillet 2020 (baisse de 11%), tandis que l’indicateur a augmenté de 11,7% par rapport au mois précédent. En juillet 2020, par rapport à juillet 2019, il a diminué de 10,4%.

Le volume du secteur des services (hors commerce) s’est élevé à 968 milliards de drams entre janvier et juillet 2020 (soit une baisse de 9,3% d’une année sur l’autre), tandis qu’en juillet par rapport à juin, l’indicateur a augmenté de 0,9%, et en juillet 20 par rapport à Juillet 2019 il a diminué de 21,6%.

Selon le Comité national des statistiques, le PIB de l’Arménie a augmenté de 3,8% au premier trimestre 2020, par rapport à la même période en 2019, atteignant un chiffre absolu de 1241 milliards de drams.

Selon les nouvelles prévisions de la Banque centrale, la croissance économique en 2020 sera de moins 4% contre 0,7% de croissance projetée plus tôt. Selon des prévisions antérieures, la Banque centrale a supposé que la croissance économique se redresserait principalement en 2021, s’élevant à 7,2%.