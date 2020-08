Le ministère arménien de l’environnement se lance dans le démantèlement des constructions illégales sur les zones côtières du lac Sevan

Le ministère arménien de la protection de la nature a commencé à démanteler un certain nombre de bâtiments illégaux sur la bande côtière du lac Sevan, a rapporté David Grigoryan, le porte-parole du ministère sur sa page Facebook.

Selon ses propos, dans le cadre de la visite du Romanos Petrosyan, le ministre de l’Environnement, a vu une construction illégale dans la zone côtière alors qu’il visitait le parc national de Sevan.

"Dans la partie centrale de la péninsule de Sevan, sur le côté gauche de la route goudronnée menant à l’ancienne jetée, l’exploitant du sol, sans aucune autorisation, a construit un kiosque-café ouvert en utilisant des structures en fer. Le ministre a chargé de vérifier la la disponibilité de documents de construction appropriés et éliminer immédiatement les violations, libérant la partie côtière de la construction illégale dans les plus brefs délais », a déclaré David Grigoryan.

Il a noté que le pavillon illégal est en cours de démantèlement.

David Grigoryan a déclaré que la bonne gestion du littoral et le démantèlement des bâtiments illégaux sont essentiels pour assurer la sécurité des ressources en eau du lac Sevan, de la faune et des sous-systèmes écologiques. À cet égard, a-t-il dit, des inspections et des contrôles sont effectués régulièrement, chaque bâtiment ou pavillon construit illégalement sera démantelé conformément à la loi.

Le lac Sevan est la principale source d’eau potable de la région, l’un des plus grands lacs alpins d’Europe et d’Asie, situé au cœur même des hauts plateaux arméniens, à une altitude de 1914 mètres. En longueur, du nord-ouest au sud-est, le lac s’étend sur plus de 70 kilomètres et la superficie de sa surface d’eau atteint près de 1,5 mille kilomètres carrés.

La seule source du lac est la rivière Hrazdan (un affluent des Araks), tandis que 28 rivières s’y jettent, la superficie totale des bassins, qui est de 2776 kilomètres carrés. D’ici 2030, le niveau du lac devrait être augmenté à 1903,5 mètres optimaux.