Les ministre arménien et géorgien des affaires étrangères discutent de la lutte contre Covid-19 et de la sécurité régionale

Le 25 août, le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a eu une conversation téléphonique avec son homologue géorgien David Zalkaliani.

Le ministre Mnatsakanyan a exprimé sa solidarité avec le ministre Zalkaliani à propos du tragique accident de la municipalité de Dusheti, adressant ses condoléances aux familles des défunts et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Les ministres des Affaires étrangères ont abordé un certain nombre de questions inscrites à l’ordre du jour bilatéral en attachant de l’importance aux efforts constants visant à renforcer davantage la coopération multiforme entre les deux pays.

Les ministres Mnatsakanyan et Zalkaliani ont échangé leurs vues sur les mesures visant à empêcher la propagation du Covid-19 et à faire face à ses conséquences sociales et économiques.

Au cours de cet appel téléphonique, le Ministre des affaires étrangères de l’Arménie a souligné l’importance des efforts visant à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que la coopération à cette fin.