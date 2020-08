La représentante Debbie Dingell rejoint le caucus du Congrès sur les questions arméniennes

Membre de longue date du Congrès, la représentante Debbie Dingell (D-MI) a rejoint le Caucus du Congrès sur les questions arméniennes, rapporte l’Assemblée arménienne d’Amérique.

« Nous profitons de cette occasion pour remercier le Père Aren Jebejian, prêtre de l’église arménienne Saint-Jean de Southfield, Michigan, Christine Derdarian, et Renee Axt pour leurs efforts diligents et de longue date pour encourager la Représentante Dingell à rejoindre le Caucus arménien du Congrès et à la renseigner sur les questions prioritaires pour ses électeurs arméniens américains », a déclaré l’Assemblée.

Créé en 1995, le Congressional Caucus on Armenian Issues (Armenian Caucus) est un groupe informel et bipartisan de législateurs voué au maintien et au renforcement des relations américano-arméniennes.

Les efforts coordonnés de cette coalition diversifiée d’amis du Congrès de l’Arménie et de la communauté arméno-américaine contribuent à sensibiliser aux problèmes arméno-américains au Capitol Hill, avec la Maison Blanche et avec le peuple américain.

Sous leur direction et avec le travail acharné des Arméno-Américains dans tout le pays, les membres du Caucus ont presque doublé depuis 2001 et continuent de croître.