L’historien israélien Stefan Ihrig s’exprimera sur « le génocide arménien et le XXe siècle »

Le Dr Stefan Ihrig donnera une conférence en ligne intitulée « Le génocide arménien et le 20e siècle » le dimanche 30 août 2020 à 17h00 (heure de l’Est des États-Unis). La conférence est coparrainée par le musée Ararat-Eskijian, l’Association nationale pour les études et recherches arméniennes (NAASR) et la Society for Armenian Studies (SAS).

Le génocide arménien a longtemps été mis de côté dans l’histoire de l’Europe et du monde. Cela pose toute une série de problèmes sur la façon dont nous comprenons le passé. Dans cette conférence, Stefan Ihrig montrera comment et pourquoi le génocide arménien a été un événement central de l’histoire mondiale du XXe siècle.

Comprendre les contextes plus larges et les implications du génocide arménien est essentiel pour comprendre le sombre XXe siècle. Cet entretien soulignera également pourquoi la réévaluation indispensable de son rôle dans et pour l’histoire ne devrait pas et ne peut pas être une question partisane. Il discutera également des raisons pour lesquelles la reconnaissance du génocide n’est tout simplement pas suffisante. La reconnaissance n’est que la première étape de la reconstruction d’une nouvelle histoire du siècle dernier.

Stefan Ihrig est professeur d’histoire à l’Université de Haïfa et directeur du Centre d’études allemandes et européennes de Haïfa. Pour son dernier livre, Justifying Genocide : Germany and the Armenians from Bismarck to Hitler (Harvard Univ. Press, 2016), il a reçu le prix Sonia Aronian Book for Excellence du National Association for Armenian Studies and Research. Il est également l’auteur d’Atatürk dans l’imagination nazie (Harvard Univ. Press, 2014).