L’Arménie fournit plus de deux tonnes de fournitures médicales aux hôpitaux d’Alep

Le 24 août 2020, en coopération avec le consulat général d’Arménie à Alep, l’équipe médicale de la Mission humanitaire arménienne a livré plus de deux tonnes de fournitures médicales aux installations médicales d’Alep.

Les responsables de la santé ont remercié les médecins arméniens pour les fournitures médicales fournies, ainsi que les centres médicaux sociaux « Armenian Nursing Home », « Pharmacie », « Bethel » et un certain nombre d’autres institutions médicales pour leur soutien quotidien.



Selon eux, les médecins arméniens et syriens font des efforts conjoints pour aider les blessés. Le directeur de l’hôpital a également remercié les autorités arméniennes et les organismes de santé pour leur aide et leur soutien dès les premiers jours.

La Mission humanitaire arménienne, en coopération avec la Croix de secours syrienne, a fourni les fournitures et la nourriture nécessaires aux étudiants de l’orphelinat National Abri appartenant à la communauté arménienne d’Alep.