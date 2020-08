Le Colombien Vbeymar Angulo (Gandzasar Kapan) va jouer en sélection nationale d’Arménie

Vbeymar Angulo le milieu de terrain du club arménien Gandzasar Kapan va jouer en sélection nationale d’Arménie a indiqué hier le site de la Fédération arménienne de Football. La Fédération arménienne et le Colombie Vbeymar Angulo se sont accordés sur cette question. V. Angulo évolue en Arménie depuis 2015 et dispose de tous les éléments administratifs pour évoluer au sein de la sélection d’Arménie.

« Je suis très heureux et je n’arrive pas encore à croire à tout ce qui m’arrive. Cela fait déjà 5 ans que je joue en Arménie et j’attendais toujours ce moment. Mon rêve est devenu réalité. Je suis tellement content et je remercie Dieu pour cela » a confié Vbeymar Angulo qui évoluera probablement pour sa première sélection lors du match -Macédoine du Nord-Arménie début septembre dans le cadre des qualifications de la Ligue des nations. « Je suis fier et je relèverai le défi pour ma famille et l’Arménie qui est devenue ma deuxième maison » dit-il.

Krikor Amirzayan