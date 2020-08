La mise en scène de Bakou pour présenter l’officier Arménien Gourgen Alavertyan égaré à la frontière arméno-azérie en membre d’un commando

Le 23 août suite aux conditions météo difficiles, l’officier de l’Armée arménienne Gourgen Alavertyan s’est égaré et a traversé sans se rendre compte la frontière arméno-azérie se retrouver en Azerbaïdjan. Ce qui a donné l’occasion aux forces azéries de réaliser une nouvelle mise en scène dont elle sont coutumières. L’Azerbaïdjan a présenté Gourgen Alavertyan comme un espion faisant partie d’une opération commando et a diffusé des images de sa tenue et de son matériel dont un fusil automatique Kalashnikov AK-103 et des munitions. Le site arménien razm.info a présenté ces photos de la mise en scène azérie mise en ligne le 24 août. Bakou affirme que Gourgen Alaertyan a été capturé près de Goranboy où se trouve un centre d’entrainement adapté aux difficultés de la montagne pour les commandos azéris. Or le fusil automatique AK-103 et les tenues noires découverts sur Gourhen Alavertyan…sont utilisés également par ces unités azéries. La photo du matériel exposé présumé être celui de l’officier arménien est donc certainement réalisée avec le matériel des commandos azéris.

Supercherie facile à dévoiler.

Krikor Amirzayan