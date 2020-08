Début des travaux de réfection de la toiture de Sainte-Etchmiadzine

Sainte-Etchmiadzine est en travaux de rénovation depuis plusieurs années. Les fidèles et touristes remarquant Sainte-Etchmiadzine dans des échafaudages. Les travaux de réfection de la toiture viennent de débute. L’eau avec l’humidité s’infiltrant dans la cathédrale et dégradant les murs. Les spécialistes démontent les plaques devenues poreuses afin de les remplacer par d’autres couvertures neuves et surtout étanches. Sainte-Etchmiadzine, haut-lieu de la chrétienté de l’Arménie est un vaste chantier de plus de 17 siècles.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/holyetchmiadzin/