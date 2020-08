Les vols hebdomadaires réguliers entre Erévan et Téhéran on repris hier par la compagnie Armenia Airways

La compagnie aérienne arménienne Armenia Airways a repris ses vols réguliers entre l’Arménie et l’Iran avec le vol hier 25 août Erévan-Téhéran-Erévan a indiqué le site de la compagnie aérienne.

Les vols hebdomadaires se réaliseront chaque mardi. Arrêtés le 16 mars dernier à cause de l’épidémie du coronavirus, des mesures de confinement étaient prises en Arménie et en Iran. Des vols spéciaux étaient organisés alors pour le rapatriement des citoyens arméniens bloqués en Iran et des iraniens bloqués en Arménie. Ces vols réguliers entre Erévan et Téhéran ont ainsi repris hier.

Krikor Amirzayan