Deuil en Géorgie après un accident de mini-bus ayant fait 17 morts

Tbilissi, 24 août 2020 (AFP) - La Géorgie a décrété lundi une journée de

deuil mardi à la mémoire des 17 victimes d’un accident de mini-bus, tombé

d’une route de montagne dans un précipice.

Le véhicule a quitté dimanche la route Mtskheta-Mtianeti, dans les

montagnes du Caucase, pour s’écraser 80 mètres plus bas, tuant 17 occupants et

en blessant grièvement trois autres, selon le ministère de l’Intérieur de

cette ex-république soviétique.

Les enquêteurs travaillaient lundi à établir les causes du drame.

Les accidents de la circulation en Géorgie sont monnaie courante, et le

pays se classe parmi les plus meurtriers en la matière selon les statistiques

de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Mardi, à l’occasion du deuil, les drapeaux seront mis en berne sur les

bâtiments officiels géorgiens.