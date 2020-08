Un tiers des sondés en Arménie s’attendent à ce que leur situation sociale se détériore

Sur instruction de la Banque mondiale, une étude a été menée en Arménie sur la perception de la situation formée par l’épidémie de coronavirus. L’étude montre que le coronavirus est actuellement perçu comme un problème prioritaire pour le pays par 36% des sondés et le chômage par 33%. Plus de la moitié des sondés (54%) ont noté que leur situation financière personnelle s’est détériorée en raison de l’épidémie.

Il est indiqué qu’un tiers des sondés (35%) ont perdu leur emploi en raison d’une épidémie de maladie ou ont réduit leurs heures de travail / revenus.

Pour compenser la diminution des revenus, 36% des personnes interrogées ont réduit leurs dépenses en nourriture et 43% en autres produits de première nécessité, selon le rapport.

Il est rapporté que 30% des sondés pensent que leur situation économique restera la même au cours des 12 prochains mois, 25% espèrent qu’elle s’améliorera et 33% s’attendent à ce que la situation économique se détériore.

Il est à noter que 54% des citoyens interrogés font confiance au système de santé, tandis que moins de gens font confiance au système de santé public - 42% font entièrement confiance et 27% font plutôt confiance. La police a également un haut niveau de confiance du public (43% font entièrement confiance et 29% plutôt confiance).

Beaucoup estiment que les programmes de soutien de l’Etat aux citoyens dans la lutte contre le coronavirus sont suffisants (19%) ou plutôt suffisants (34%).

Quelque 65% des sondés n’ont absolument eu aucun avantage des programmes gouvernementaux.

Il est rapporté que 27% des sondés ont noté que le type de soutien le plus préférable est le retard dans les paiements et le remboursement des prêts, et 24% ont donné la priorité à l’aide aux paiements des services publics.

Environ 43% des sondés croient que les écoles ouvriront en septembre et fonctionneront comme d’habitude. En cas d’ouverture d’écoles, 51% des parents sont prêts à envoyer leurs enfants dans des établissements d’enseignement.

L’étude a été menée du 21 au 29 juillet 2020. Pas moins de 774 sondés de plus de 18 ans y ont participé. Parmi les citoyens interrogés, 37% vivent à Erevan, 36% dans les zones rurales et 27% dans d’autres villes.