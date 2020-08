Message de félicitations du Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion du 30 ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration d’indépendance de l’Arménie

Chers Compatriotes,

Fiers citoyens de la République d’Arménie,

Il y a 30 ans, le Soviet suprême a adopté la Déclaration d’indépendance de l’Arménie, qui a marqué le début du processus de création d’un État indépendant. Cette décision historique été basé sur la volonté du peuple arménien d’avoir un État indépendant et était une manifestation de cette volonté, confirmée un an plus tard lors d’un référendum sur l’indépendance de l’Arménie.

Les 30 dernières années ont été pleines d’épreuves, d’échecs et de victoires. La plus importante de ces victoires fut la glorieuse guerre de libération de l’Artsakh, qui fut la base et la motivation de la formation de l’armée arménienne. Les batailles victorieuses de juillet 2020 ont prouvé que nous avons une armée prête au combat capable de protéger la sécurité de l’Arménie et que l’Arménie peut honorablement remplir sa fonction de garant de la sécurité de l’Artsakh.

Le plus grand échec des 30 dernières années est le faible niveau de développement des institutions publiques et étatiques, sinon le manque d’institutions. Presque immédiatement après avoir accédé à l’indépendance, l’Arménie a souffert de l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant, de la suprématie de la loi et de l’égalité devant la loi.

Pendant de nombreuses années, la corruption a été un instrument clé de l’administration publique, laissant l’Arménie sans un système d’administration publique efficace. La corruption a pénétré partout : dans le système gouvernemental, le système judiciaire, les écoles, les jardins d’enfants, les universités, les cercles académiques et culturels, les médias, le système électoral et parfois même dans le domaine des relations spirituelles. Ce n’était pas un échec de groupes individuels ou de personnes, mais de nous tous, notre échec collectif, où chacun de nous avait son propre rôle, grand ou petit.

La conséquence la plus catastrophique de tout cela a été que le citoyen était aliéné de son État, de ses droits et obligations, l’ordre de l’État est devenu étranger au citoyen, car il était basé non pas sur sa volonté, mais sur une coercition politique basée sur la corruption et la falsification des élections.

La Révolution populaire de velours non-violente en 2018 est venue résoudre cette contradiction. Le citoyen, aliéné de ses droits, a de nouveau repris en main son propre droit de former le pouvoir d’État. Et c’est une occasion historique de s’appuyer sur les succès et de corriger les échecs de nos 30 dernières années.

Notre tâche principale reste la même : la formation des institutions étatiques et publics. Le développement normal de l’armée doit se poursuivre et nous devons nous efforcer d’avoir l’une des armées les plus efficaces du monde.

Un mécanisme électoral non falsifié, un pouvoir judiciaire indépendant, un système éducatif qui sert les objectifs institutionnels de notre État et de notre peuple et renforce la compétitivité, un système d’administration publique qui stimule un professionnalisme et une efficacité élevés, , une économie innovante, créative et compétitive, un citoyen, un homme d’affaires, fonctionnaire zélé dans leurs obligations, ainsi que dans leurs droits, - ce sont nos tâches les plus importantes pour le proche avenir, et cela ne peut être réalisé que dans des conditions et des atmosphères où chacun de nous se rend compte de l’impact de son comportement individuel sur la réalité, lorsque la protection des droits des minorités ne devient pas une contrainte contre la majorité, condamnant le pays à l’éternité rotation en place.

Le travail, l’éducation, l’amélioration continue des compétences, les connaissances doivent devenir la pierre angulaire de la protection sociale et du bien-être de chaque citoyen, chaque citoyen (sauf en cas d’incapacité) doit d’abord être responsable de son propre bien-être, et le gouvernement et l’Etat doivent créer des conditions éducatives, juridiques et compétitifs appropriés les conditions de l’exercice légal et effectif de cette responsabilité.

Chers Compatriotes,

Fiers citoyens de la République d’Arménie

Je nous félicite tous à l’occasion du 30e anniversaire de l’adoption de la Déclaration d’indépendance de la République d’Arménie. Nous avons récemment adopté une nouvelle Stratégie de sécurité nationale, dans laquelle nous avons déclaré que l’Arménie d’aujourd’hui se positionne comme le port le plus important de la procession d’État millénaire du peuple arménien, et notre comportement actuel prédéterminera le destin du peuple arménien au cours du prochain millénaire. L’ordre étatique établi en Arménie doit devenir originaire de chaque citoyen et doit découler de la responsabilité consciente de chaque citoyen.

Nous sommes les représentants de la génération qui a accepté la Déclaration d’indépendance, et il est de notre devoir et de notre mission historiques de réaliser nos rêves déclarés. Et cela met une responsabilité particulière sur chacun de nous, car l’État arménien doit exister pour toujours, le peuple arménien doit exister pour toujours.

Et donc,

Vive la liberté !

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh !

Gloire à nous et à nos enfants qui vivent et vivront dans une Arménie libre et heureuse.