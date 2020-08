Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de condoléances au Premier ministre de Géorgie, Giorgi Gakharia à la suite du tragique accident de voiture dans la région de Dusheti.

« Votre Excellence,

C’est avec le plus grand chagrin que j’ai appris la nouvelle du tragique accident de voiture, faisant de nombreuses victimes innocentes.

En partageant votre chagrin et le chagrin du peuple frère géorgien, j’exprime mes condoléances et mon soutien aux familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».