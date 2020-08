Un député australien condamne l’agression azerbaïdjanaise et la menace nucléaire contre l’Arménie

Le député fédéral de North Sydney, le député Trent Zimmerman, s’est levé à la Chambre des représentants australienne pour condamner la récente agression de l’Azerbaïdjan « sous le couvert de la pandémie » contre l’Arménie et a qualifié la menace de Bakou de bombarder la centrale nucléaire de Metsamor comme « extraordinaire » et « non acceptable », a rapporté le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU).

Le 12 juillet 2020, l’armée azerbaïdjanaise a lancé des attaques contre les frontières souveraines de la République d’Arménie, visant la ville de Tavush et ses villages environnants. Avec le bilan actuel de 16 morts (et peut-être plus élevé en raison du manque notoire de presse libre et de transparence de l’Azerbaïdjan), l’Azerbaïdjan a effectivement déclenché la plus grande violation du cessez-le-feu entre les pays depuis la guerre des quatre jours de 2016, qui a également été initiée par l’Azerbaïdjan en tant qu’échec d’une tentative de guerre éclair.

« L’escarmouche a été entreprise au mépris total de l’appel de l’ONU à un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie actuelle de coronavirus. »

« La précédente agression azérie visait la république contestée d’Artsakh. Cependant, cette fois, les forces azéries ont attaqué l’Arménie elle-même avec des tirs de chars, de drones et d’artillerie contre des soldats, des maisons civiles et même un jardin d’enfants de village tandis que les gens dans les rues de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, scandaient « Mort à l’Arménie » et « Mettez fin à la quarantaine et commencez la guerre » a déclaré Trent Zimmerman à la Chambre de la Fédération.

Trent Zimmerman a particulièrement condamné la menace « inquiétante » du porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense de lancer une attaque au missile contre la centrale nucléaire arménienne.

« Je trouve extraordinaire que le gouvernement azéri, à ce moment, en effet, à tout moment, menace d’attaquer un réacteur nucléaire avec une frappe de missile. Un tel comportement n’est pas acceptable », a déclaré le Président de l’Union interparlementaire Australie-Arménie (Groupe d’amitié).

Le directeur exécutif de l’ANC-UA, Haig Kayserian, a remercié Trent Zimmerman d’avoir sensibilisé à cette question importante.

« Cette déclaration de M. Trent Zimmerman est importante et nécessaire pour mettre en lumière les actions provocatrices inacceptables et les menaces destructrices de la dictature azerbaïdjanaise », a déclaré Kayserian.

« Notre communauté, dont beaucoup résident dans l’électorat de M. Zimmerman, s’attend à ce que le gouvernement australien cesse de se courber devant une dictature étrangère et suive l’exemple du député de North Sydney en condamnant Ilham Aliyev et son régime violent », a ajouté Haig Kayserian.