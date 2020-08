Une compagnie russe va remettre à neuf la vieille flotte aérienne arménienne

Neuf mois après s’être dotée de chasseurs russes de la dernière génération, l’armée arménienne a passé contrat avec une compagnie russe du secteur de la défense pour qu’elle modernise ses vieux avions de combat, de fabrication soviétique, qui constituaient jusque là l’essentiel de son force aérienne. Comme l’a rappelé l’ex-président Sarkissian lors de sa récente conférence de presse concernant la guerre de 4 jours d’avril 2016, les combats avec l’Azerbaïdjan, dont l’offensive de juillet dernier a montré qu’ils étaient hélas appelés à se répéter, impliquent le plus souvent “des armes des années 1980”, voire antérieures. Aussi, tout en développant un arsenal moderne et plus sophistiqué, pour faire face à la course aux armements imposée par Bakou, l’Arménie ne néglige pas l’arsenal plus ancien. Le ministère de la défense d’Arménie a ainsi signé lundi un accord dans ce sens avec la compagnie russe United Aircraft Corporation (UAC) lors d’une cérémonie officielle à Moscou à laquelle assistait le ministre arménien de la défense Davit Tonoyan. Un communiqué du ministère indique que l’UAC réparera et modernisera les avions de type Sukhoi Su-25 qui étaient jusqu’à la récente acquisition des nouveaux chasseurs russes, le fleuron d’une aviation arménienne plutôt modeste. Le communiqué ne donne aucun détail d’ordre financier ou autre concernant cet accord. L’UAC est une compagnie du complexe militaro-industriel russe qui comprend les principaux constructeurs russes d’avions civils et militaires. Les avions de type Su-25, que l’on surnomme Frogfoot (patte de Grenouille) dans les pays de l’Otan, ont équipé l’aviation soviétique dans le début des années 1980 et ont connu plusieurs modernisations depuis. L’agence de presse officielle de Russie TASS indiquait en 2019 que la dernière version modernisée de cet avion de combat volant à basse altitude serait équipée de système de guidage pour les bombes et de nouveaux appareils de visée. L’armée de l’air d’Arménie aligne 15 de ces appareils destines au soutien aérien rapproché et à des missions d’attaques au sol. Cette escadrille s’est vue renforcer à la fin 2019 par quatre chasseurs russes de type Sukhoi Su-30SM, livrés par la Russie à grand renfort de publicité. Les Su-30SM se voient assigner un spectre bien plus large de missions, et le rayon d’action comme la précision des armes dont ils sont équipés sont bien plus importants. Il s’agit d’une version modernisée d’un chasseur lourd développé par la compagnie Sukhoi à la fin des années 1980. L’armée russe s’en est équipé pour la première fois en 2012. D.Tonoyan avait fait savoir devant la presse en janvier dernier que l’Arménie devrait recevoir d’autres chasseurs de ce type “prochainement”. Il avait déclaré auparavant que les militaires arméniens comptaient sur la livraison de quelque 12 Su-30SMs dans les années à venir. La Russie reste le principal fournisseur de l’armée arménienne. Et même si la Russie a livre de grandes quantités d’armes à l’Azerbaïdjan, au grand dam de Erevan, l’Arménie, en qualité de membre de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie, peut acheter des armes russes à prix cassés.