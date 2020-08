Précisions sur les propos de Pachinian concernant la Turquie

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian s’en est pris une nouvelle fois vendredi 21 août à la Turquie pour son action “destructive” qui a des effets “déstabilisants” sur la région. “Je pense que les actions déstabilisatrices et destructives de la Turquie sont des sujets de préoccupation sérieux pour nos partenaires du Moyen-Orient, la région eurasienne et la région européenne”, a déclaré N.Pachinian lors d’une réunion du Conseil national de sécurité d’Arménie vendredi. “C’est un agenda qui a déjà été établi, et nos prochaines actions devraient être au cœur de discussions approfondies au Conseil de sécurité, (...)