L’ex-président arménien Serge Sarkissian, lors d’une récente conférence de presse à l’issue d’une audience sur les circonstances de la « guerre des 4 jours » d’avril 2016 qui sont l’objet d’une enquête parlementaire à laquelle il apportait son témoignage, n’avait pas manqué d’ironiser sur la volonté de son « tombeur » et successeur, le premier ministre Nikol Pachinian, de capitaliser politiquement sur les combats qui ont embrasé, pendant cinq jours, en juillet, la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Tout en minorant l’ampleur et les enjeux des combats de juillet, par rapport à ceux qui avaient opposé, sous son commandement, en avril 2016, les forces arméniennes aux forces de Bakou sur toute l’étendue de la « ligne de contact » entourant le Karabagh, S.Sarkissian avait laissé entendre que les autorités actuelles de l’Arménie cherchaient à exploiter politiquement la riposte, certes victorieuse, de l’armée arménienne à l’offensive azérie, comme le montreraient selon lui les décorations décernées en grand nombre et avec force publicité aux soldats ayant pris part à ces combats, qui ont donné lieu à bien plus de médailles que n’en récoltèrent, rappelait-il, les soldats qui remportèrent, en partie sous ses ordres d’ailleurs, la victoire majeure sur les Azéris lors de la guerre de 1988-94. L’ex-président s’était du même coup étonné de ne pas avoir été informé, comme d’ailleurs l’opinion publique arménienne, des états de service qui ont valu aux soldats du Tavouch cette foison de médailles. Mais l’actuel pouvoir, après avoir ironisé à son tour sur les propos de l’ancien président, n’a pas tardé à informer le public de la nature de ces actes de bravoure. Ainsi, le capitaine des forces armées d’Arménie Ruben Sanamyan s’est vu décerner l‘“Ordre de la patrie”, la médaille la plus prestigieuse d’Arménie et s’est vu attribuer le titre de Héros de la République d’Arménie, par le président Armen Sarkissian, vendredi 21 août. “Comme officier et commandant, le Capitaine Sanamyan a fait preuve d’un courage exceptionnel, d’esprit de sacrifice pour la défense et la sécurité de la patrie durant les combats de juillet sur la frontière arméno-azérie”, précise le décret afférant à cette décoration en ajoutant : “Le Capitaine Sanamyan a mené avec efficacité le groupe spécial de reconnaissance, montrant l’exemple à ses soldats, en remplissant les missions confiées, et a repoussé les nombreuses attaques de l’ennemi sur le poste militaire d’Anvakh, infligeant des pertes sévères dans les rangs adverses, ainsi que dans leurs armements et équipements militaires”. “Dans les tranchées et au péril de sa vie, avec ses soldats, il a eu l’initiative de manœuvres complexes et risquées, et par ses missions de reconnaissance, a été en mesure de confisquer d’importants documents, armes, munitions et autres équipements techniques”, poursuit l‘ordre présidentiel relatif à cette décoration. “En qualité de commandant, le Capitaine Sanamyan a pu analyser avec précision les actions de l’ennemi, évaluer la situation, et faire preuve d’anticipation quant aux menées adverses, permettant ainsi de défendre le poste avancé d’Anvakh”, conclut le décret. Le Capitaine Sanamyan est né Dilijan le 22 septembre 1976. Après son service militaire, de 1995 à 1997, il a rallié les Forces armées d’Arménie qu’il sert à titre contractuel depuis 2006 et où ce père de deux enfants a gravi les échelons.