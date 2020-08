Olympiade d’échecs en ligne FIDE : l’Arménie se qualifie pour les play-offs

Après la conclusion de la première phase de l’Olympiade d’échecs en ligne FIDE, 12 équipes se sont qualifiées pour l’étape suivante : Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Chine, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Pologne, Russie, Ukraine et USA.

Les play-offs débutent le 27 août.

L’Arménie devrait affronter la Grèce lors des tours préliminaires. Le vainqueur affrontera l’Inde en quart de finale qui se jouera le 28 août.

L’Arménie a battu la Roumanie, la Turquie, la Croatie, l’Algérie, le Maroc et l’Égypte dans la poule C. L’équipe a perdu les matchs contre la Bulgarie, l’Angleterre et la Russie.